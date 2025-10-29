صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
یوٹیلیٹی اسٹور ملازمین:کیسز اسلام آباد خصوصی بنچ منتقلی کا حکم

نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کا فیصلہ، حکومتی کام اب عدالت کریگی، فل بنچبے جا برطرف ملازمین کو ایک ہفتے میں تنخواہیں جاری کرنے کے احکامات دیئے

سکھر(بیورو رپورٹ)نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن (این آئی آر سی) اسلام آباد کے فل بینچ نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن سے متعلق ایک اور تاریخی فیصلہ جاری کرتے ہوئے ملک بھر کے یوٹیلیٹی اسٹورز کے تمام کیسز اسلام آباد خصوصی بینچ منتقل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ، کیس کی سماعت فل بینچ، جس کی سربراہی چیئرمین شوکت عزیز صدیقی کر رہے تھے ، جب کہ ممبر منور حسین طوری اور ممبر سراج السلام اس میں شامل تھے ، نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جو کام حکومت اور یوٹیلیٹی اسٹورز کی انتظامیہ نہ کر سکی، وہ اب عدالت کرے گی۔فیصلے کے مطابق 15 فروری اور 2 مئی کو بے جا برطرف ڈیلی ویجز اور کنٹریکٹ ملازمین کو ایک ہفتے کے اندر تنخواہیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ، جبکہ نومبر کے پہلے ہفتے میں عملدرآمد رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ کیس کی اگلی سماعت یکم دسمبر کو ہوگی۔ عدالت نے مزید ہدایت دی کہ رجسٹرار این آئی آر سی کی سربراہی میں ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن اور ملازمین کی سی بی اے یونین کے نمائندے شامل ہوں۔ یہ کمیٹی تمام کیسز کے فیصلوں پر ایک ماہ کے اندر عملدرآمد یقینی بنائے گی۔

