لاڑکانہ:یوسی رشید وگن کے چیئرمین کی گولی لگی لاش ملی
واقعہ خودکشی قرار، شکارپور کے نواح میں غیرت کے نام پر خاتون قتلمحراب پور حادثہ، ایک ہلاک، کندھکوٹ میں مقتول کی لاش سمیت دھرنا
لاڑکانہ، اندرون سندھ (بیورو رپورٹ، نمائندگان) لاڑکانہ میں یوسی چیئرمین کی گولی لگی لاش ملی، واقعہ خودکشی قرار دیدیا گیا، جبکہ شکار پور میں غیرت کے نام پر خاتون قتل کردی گئی، ادھر محراب پور کے قریب حادثے میں ایک شخص ہلاک ہوگیا، جبکہ کندھکوٹ میں مقتول کی لاش کے ہمراہ دھرنا دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق لاڑکانہ کے نواحی علاقے رشید وگن میں پیپلز پارٹی سے وابستہ یونین کونسل رشید وگن کے چیئرمین شاہد حسین شیخ کی لاش رشید وگن تھانے کے اندر سے گولی لگی حالت میں ملی، پولیس نے لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے چانڈکا اسپتال منتقل کردی، پولیس نے واقعہ کو خودکشی قرار دیدیا، جبکہ مقتول کے بھتیجے وکیل جنید احمد شیخ نے بتایا کہ میرے چچا کو قتل کیا گیا ہے ۔ ادھر شکار پور کے تھانہ رستم کی حدود گاؤں صاحب جتوئی میں غیرت کے نام پر خاتون قتل کردی گئی، پولیس نے پوسٹمارٹم کے بعد لاش ورثا کے حوالے کردی، خاتون کے ورثاء نے الزام لگایا کہ ان کی خاتون کو گھریلو جھگڑے قتل کیا گیا ہے ۔ محراب پور میں موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے ٹریکٹر ٹینکی الٹنے سے خان محمد بھٹی نامی نوجوان جاں بحق اور دو افراد زخمی ہوگئے ، تاہم موٹر سائیکل سوار معجزانہ طور پر محفوظ رہے ۔ دریں اثنا کندھ کوٹ میں مسلح چوروں کے ہاتھوں قتل ہونے والے شیرباز گولو کی لاش انڈس ہائی وے پر رکھ کر ورثاء نے دھرنا دیا، جس سے ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی، ورثا نے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔