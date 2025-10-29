صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آتشزدگی کے واقعات میں لاکھوں کا سامان خاکستر

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کورنگی اور شاہ فیصل ٹاؤن میں آگ لگنے کے دو واقعات لاکھوں روپے مالیت کا اسکریپ جل گیا ۔

تفصیلات کے مطابق کورنگی سیکٹر 33-سی میں واقع کباڑ کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور ریسکیو 1122 کی دو گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق آتشزدگی کے نتیجے میں اسکریپ کے گودام میں رکھا ہوا لاکھوں روپے مالیت کا لوہا، پلاسٹک دانہ اور کاٹھ کباڑ جل گیا ۔دوسرے واقعے میں شاہ فیصل ٹاؤن کے علاقے گولڈن ٹاؤن میں گیس کی پائپ لائن میں آگ بھڑک اٹھی۔ 

