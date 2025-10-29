صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واٹر ٹینکر اور موٹر سائیکل میں تصادم ،میاں بیوی زخمی

  • کراچی
واٹر ٹینکر اور موٹر سائیکل میں تصادم ،میاں بیوی زخمی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)قصبہ موڑ پولیس چوکی کے قریب واٹر ٹینکر اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں میاں بیوی زخمی ہو گئے۔

 جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے فوری طور پر عباسی شہید اسپتال منتقل کیا۔ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں میں 25 سالہ زبیر اور 20 سالہ آسیہ شامل ہیں، جبکہ موٹر سائیکل پر سوار ان کا بچہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔پولیس کے مطابق حادثہ اُس وقت پیش آیا جب واٹر ٹینکر موڑ کاٹ رہا تھا کہ اچانک موٹر سائیکل اس سے ٹکرا گئی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹینکر ڈرائیور اور گاڑی کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا ہے ۔

