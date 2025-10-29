میاں بیوی کو کچلنے والے ٹینکر ڈرائیور کی ضمانت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے ملیر ہالٹ کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے میاں بیوی کی ہلاکت کے مقدمے میں گرفتار ڈرائیور عبدالرحیم بادشاہ کی درخواست ضمانت منظور کرلی۔
عدالت نے ملزم کو دس لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کردی۔ پراسیکیوشن کے مطابق افسوسناک واقعہ 24 مارچ 2025 کو پیش آیا تھا جب ملیر ہالٹ کے قریب تیز رفتار ٹینکر نے سڑک کی درمیانی رکاوٹ توڑ کر مخالف ٹریک پر آنے والی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار احمد قیوم اور ان کی اہلیہ زینب موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے ۔ پراسیکیوشن کے مطابق حادثہ اتنا شدید تھا کہ حاملہ زینب کا نوزائیدہ بچہ بھی جائے حادثہ پر دم توڑ گیا۔ پراسیکیوشن نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم عبدالرحیم کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث تین قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔