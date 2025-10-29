صدر میں بم دھماکے کے ملزم کی ضمانت منظور
ایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم ،دھماکے میں ایک شخص جاں بحق ہوا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے کراچی کے علاقے صدر داؤد پوتہ روڈ پر ہونے والے بم دھماکے میں گرفتار ملزم صابر کھرل کی درخواستِ ضمانت منظور کرلی۔ عدالت نے ملزم کو ایک لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائیکورٹ میں مئی 2022 میں داؤد پوتہ روڈ پر ہونے والے بم دھماکے کے مقدمے میں ملزم کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی۔ دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور سات افراد زخمی ہوئے تھے ۔ پراسیکیوشن کی جانب سے مؤقف اختیار کیا گیا کہ ملزم صابر کھرل اس دھماکے میں ملوث ہے اور اس کے خلاف تفتیشی مواد دستیاب ہے ۔ پراسیکیوشن نے مؤقف اپنایا کہ واقعے کے بعد بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ میں دھماکہ خیز مواد کی تصدیق ہوئی تھی اور ملزم کی نشاندہی پر تفتیش کو آگے بڑھایا گیا۔ دوسری جانب وکیلِ صفائی نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم کے خلاف لگائے گئے الزامات بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ وکیل نے کہا کہ صابر کھرل کا بم دھماکے سے کوئی تعلق نہیں، اسے سیاسی بنیادوں پر مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے جبکہ اس کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں۔ تفتیشی افسر نے محض شبہ کی بنیاد پر ملزم کو گرفتار کیا ۔