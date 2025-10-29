صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک خلاف ورزیوں سے باخبر رکھنے کیلئے ایپ متعارف

  • کراچی
کراچی(این این آئی) شہری ای چالان سسٹم آنے کے بعد اپنی ٹریفک خلاف ورزیوں سے کس طرح باخبر رہیں، اس سلسلے میں ٹریفک پولیس نے ایپ متعارف کرادی۔

ٹریکس سٹیزن موبائل ایپلی کیشن کے ذریعے شہری اپنی گاڑیوں کی تمام معلومات اور ٹریفک خلاف ورزیوں سے باخبر رہیں گے ۔شہری اپنے موبائل پر ٹریکس سٹیزن کی ایپی کے فائل سے ڈان لوڈ کریں، آپ کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ تمام گاڑیاں خود بخود ایپ میں ظاہر ہوجائیں گی۔ایپ کے کئی فیچرز میں خلاف ورزی ہوتے ہی فوری اطلاع بھی ملے گی، یہ تفصیلات 2 حصوں یعنی وارننگ اور ای ٹکٹس کی صورت میں موصول ہونگی۔

 

