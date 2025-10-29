پاکستان میں چھاتی کے سرطان کی شرح ایشیا میں سب سے زیادہ،ماہرین
کراچی(این این آئی)ماہرین صحت نے کہا ہے کہ پاکستان میں چھاتی کے سرطان کی شرح تشویشناک حد تک زیادہ ہے اور ایشیا ئی ممالک میں پاکستان میں اس مہلک مرض کے کیسزسب سے زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں۔
بیماری کی کسی بھی غیر معمولی علامت کی صورت میں فوری طور پر ماہرِ صحت سے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ بیماری کی بروقت تشخیص ہی بہتر تحفظ ہے ۔جسمانی صحت یابی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی اور جذباتی بحالی بھی نہایت اہم ہے کیونکہ بہت سی خواتین جسمانی خدوخال میں تبدیلی اور خوداعتمادی کے فقدان کا سامنا کرتی ہیں۔ ان خیالات کااظہارماہرین نے ایل ای جے نیشنل سائنس انفارمیشن سینٹر میں منعقدہ عوامی آگاہی سیمینار بعنوان بریسٹ کینسر آگاہی برائے صحت مند پاکستان میں خطاب کے دوران کیا۔ مقررین میں لیاقت نیشنل اسپتال کی ڈاکٹر روفینہ سومرو،ڈا یونیورسٹی اسپتال کی بریسٹ سرجن ڈاکٹر عمیمہ سلیم اوراوکلے پاکستان کی حرا شہزادشامل تھیں۔ یہ سیمینار ڈاکٹر پنجوانی سینٹر برائے مالیکیولر میڈیسن اینڈ ڈرگ ریسرچ (پی سی ایم ڈی)، جامعہ کراچی کی جانب سے سندھ انوویشن، ریسرچ اینڈ ایجوکیشن نیٹ ورک (سائرن)، حکومتِ سندھ، اور اوکلے پاکستان کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔