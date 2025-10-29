صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہرین سے متاثرہ عمارت کے ڈھانچے کی جانچ کی ہدایت

  • کراچی
ماہرین سے متاثرہ عمارت کے ڈھانچے کی جانچ کی ہدایت

عمارت مخدوش قرار دینے کے آگے سے 50ہزارپکڑتے ہوں گے ،ہائیکورٹعدالت نے رہائشیوں کو سیل عمارتوں سے اپنا سامان نکالنے کی اجازت دے دی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ نے ایس بی سی اے کی جانب سے مخدوش عمارتوں کو سیل کرنے سے متعلق درخواستوں کو نظر ثانی درخواستوں میں تبدیل کرکے ایس بی سی اے کو ہدایت کی کہ کسی آزاد ماہرین سے متاثرہ عمارت کے ڈھانچے کی جانچ کرائی جائے ۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ شہریوں کی شکایات ہیں کہ عمارتوں کو زبردستی خالی کرانے کے لیے انہیں مخدوش قرار دے دیا جاتا ہے ۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ٹیکنیکل کمیٹی یہ کیسے طے کرتی ہے کہ کوئی عمارت خطرناک ہے ؟ رکن ٹیکنیکل کمیٹی انجینئر عارف قاسم نے عدالت کو بتایا کہ اگر کسی فریق کو کمیٹی کی رپورٹ پر اعتماد نہیں تو کسی بھی تھرڈ پارٹی ماہر سے دوبارہ معائنہ کروایا جاسکتا ہے ۔ اس پر عدالت نے پوچھا کہ آپ ایس بی سی اے کا حصہ نہیں ہیں تو بطور آزاد ماہر آپ کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں؟ رکن ٹیکنیکل کمیٹی نے جواب دیا کہ آمد و رفت کے اخراجات کے طور پر پانچ ہزار روپے دیے جاتے ہیں۔ اس پر جسٹس اقبال کلہوڑو نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک عمارت کو مخدوش قرار دینے کے صرف پانچ ہزار؟ یہ آگے سے پچاس ہزار پکڑتے ہوں گے ۔درخواست گزار نے استدعا کی کہ معائنہ مکمل ہونے تک انہدامی کارروائی سے روکا جائے ۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر عمارت خطرناک ہے تو ہم ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں کریں گے ۔ عدالت نے رہائشیوں کو اجازت دی کہ وہ سیل عمارتوں سے اپنا سامان نکال سکتے ہیں۔

