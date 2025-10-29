صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حب کینال کی عارضی بندش،100ملین گیلن پانی کی کمی

  • کراچی
حب کینال کی عارضی بندش،100ملین گیلن پانی کی کمی

فراہمی مجموعی طور پر مستحکم اور معمول کے مطابق جاری ،واٹرکارپوریشن ٹیمیں پانی کی فراہمی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہیں،ترجمان

کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی واٹرکارپوریشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ واپڈا کی جانب سے حب کینال کی عارضی بندش کے باوجود شہر میں پانی کی فراہمی مجموعی طور پر مستحکم اور معمول کے مطابق جاری ہے ، تاہم اس بندش کے باعث شہر کو یومیہ تقریباً 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے ۔ ترجمان کے مطابق کراچی شہر کو روزانہ 650 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے جس میں سے 100 ملین گیلن پانی حب پمپنگ اسٹیشن سے حاصل کیا جاتا ہے ۔ واپڈا کی جانب سے مرمتی کام کے باعث حب کا ذریعہ عارضی طور پر بند ہونے کی وجہ سے اس وقت شہر کو 550 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ دھابیجی، گھارو اور پپری پمپنگ اسٹیشن سمیت دیگر تمام پمپنگ اسٹیشنز مکمل طور پر فعال ہیں اور واٹر کارپوریشن کی ٹیمیں پانی کی فراہمی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ حب کینال جو واپڈا کے دائرہ اختیار میں آتا ہے ، صرف اسے 48 گھنٹوں کے لیے بند رکھا گیا ہے جس کے باعث حب پمپنگ اسٹیشن سے پانی کی سپلائی عارضی طور پر معطل ہے ۔ ترجمان نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ پانی کے استعمال میں احتیاط برتیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

صنفی مساوات کا فروغ ، جینڈر مین سٹریمینگ کمیٹی کا پہلا اجلاس

سموگ کی روک تھام ، ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدارت اجلاس

معاشرے میں امن و رواداری کے بغیر ترقی ممکن نہیں :اے سی شاہپور

کالاباغ میں گھر میں اژدھا گھس آیا، ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی

کلورکوٹ : ٹماٹر کے نرخ کم، پیاز کی قیمتیں آسمان پر

گورنمنٹ ہائی سکول کی تعمیر میں ناقص میٹریل، ٹھیکیدار گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر