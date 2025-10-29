حب کینال کی عارضی بندش،100ملین گیلن پانی کی کمی
فراہمی مجموعی طور پر مستحکم اور معمول کے مطابق جاری ،واٹرکارپوریشن ٹیمیں پانی کی فراہمی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہیں،ترجمان
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی واٹرکارپوریشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ واپڈا کی جانب سے حب کینال کی عارضی بندش کے باوجود شہر میں پانی کی فراہمی مجموعی طور پر مستحکم اور معمول کے مطابق جاری ہے ، تاہم اس بندش کے باعث شہر کو یومیہ تقریباً 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہے ۔ ترجمان کے مطابق کراچی شہر کو روزانہ 650 ملین گیلن پانی فراہم کیا جاتا ہے جس میں سے 100 ملین گیلن پانی حب پمپنگ اسٹیشن سے حاصل کیا جاتا ہے ۔ واپڈا کی جانب سے مرمتی کام کے باعث حب کا ذریعہ عارضی طور پر بند ہونے کی وجہ سے اس وقت شہر کو 550 ملین گیلن پانی فراہم کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ دھابیجی، گھارو اور پپری پمپنگ اسٹیشن سمیت دیگر تمام پمپنگ اسٹیشنز مکمل طور پر فعال ہیں اور واٹر کارپوریشن کی ٹیمیں پانی کی فراہمی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ حب کینال جو واپڈا کے دائرہ اختیار میں آتا ہے ، صرف اسے 48 گھنٹوں کے لیے بند رکھا گیا ہے جس کے باعث حب پمپنگ اسٹیشن سے پانی کی سپلائی عارضی طور پر معطل ہے ۔ ترجمان نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ پانی کے استعمال میں احتیاط برتیں۔