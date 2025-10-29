سسٹم شہریوں پرمالی بوجھ ڈالنے کا ذریعہ بن چکا،ایم کیوایم
صرف 6گھنٹوں میں سوا کروڑ روپے جرمانہ حکومتی لالچ کو ظاہر کرتا ہے آمدنی کرپشن کی روک تھام کے لئے استعمال کی جائے ،اراکینِ سندھ اسمبلی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حق پرست اراکینِ سندھ اسمبلی نے کراچی میں ای چالان سسٹم کے نفاذ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سسٹم شہریوں پر محض مالی بوجھ ڈالنے اور صوبائی خزانے کو بھرنے کا ذریعہ بن چکا ہے جبکہ ٹریفک پولیس کے نظام میں موجود کرپشن اور بدعنوانی کی جڑیں مزید گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ حق پرست اراکین نے کہا کہ صرف6گھنٹوں میں سوا کروڑ روپے کے جرمانے عائد کرنا حکومتی لالچ کو ظاہر کرتا ہے ، سڑکوں پر حقیقت یہ ہے کہ جدید کیمروں کی تنصیب بھی ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو اپنی جیبیں گرم کرنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ شہری آج بھی سڑکوں پر رشوت ستانی اور لوٹ مار کے عذاب سے دوچار ہیں، اہلکار تھوڑی سی خلاف ورزی پر عام شہریوں کو روک کر کھلے عام بھتہ وصول کر رہے ہیں ۔ سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ ہیوی ٹینکر اور ٹرالر مافیا پولیس کی سرپرستی میں آزادی سے گھوم رہے ہیں جبکہ غریب شہری معمولی غلطی پر بھاری جُرمانے ادا کرنے پر مجبور ہے ۔ حق پرست اراکین اسمبلی مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت اس دہرے معیار کو فوری ختم کرے ، ای چالان کی آمدنی کا ایک حصہ ٹریفک اہلکاروں کے خلاف کرپشن کی روک تھام کے لیے استعمال کیا جائے اور ٹریفک پولیس میں موجود رشوت خور افسران و اہلکاروں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے ۔