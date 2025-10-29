صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کراچی کا ملیر کا دورہ ،ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت

  • کراچی
کمشنر کراچی کا ملیر کا دورہ ،ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت

کراچی (اسٹاف رپورٹر )کمشنر کراچی نے ملیر کا دورہ کیا اور ترقیاتی منصوبوں اور عوامی سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ملیر سلیم اللہ اوڈھو، ڈائریکٹر ترقیات نسیم بھٹو، رضوان عباسی اور متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے ۔

دورے کے دوران کمشنر کراچی نے ضلع ملیر کی صوبائی اور ضلعی اے ڈی پیز کے تحت جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا اور ہدایت کی کہ نامکمل منصوبوں کو فوری طور پر مکمل کیا جائے تاکہ عوام ان کے ثمرات سے مستفید ہوسکیں۔انہوں نے کہا کہ حکومت عوامی فلاح کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے ۔سید حسن نقوی نے مختلف اسکولوں کا بھی دورہ کیا اور تعلیمی معیار بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔

