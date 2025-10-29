کیمیکل ملے دودھ کی فروخت پر 27دکانیں سربمہر
ناقص اور مضر صحت ملاوٹ شدہ دودھ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تحریری یقین دہانی کے بغیر دکانیں ڈی سیل نہیں کی جائیں گی،انتظامیہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی انتظامیہ کا فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کر ناقص اور مضر صحت ملاوٹ شدہ دودھ کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ منگل کو جنوبی، شرقی اور ملیر میں 7 دودھ فروشوں کے دودھ کے نمونوں میں مضر صحت یوریا ملا دودھ فروخت کر نے پر دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ملیر میں گلستان سوسائٹی میں قائم دلپسند پروڈکٹ کے دودھ میں بھی یوریا ملا ہے تاہم وہ دکان پہلے ہی سیل ہے ۔ا س طرح مضر صحت دودھ کی فروخت پر مجموعی طور پر دو روز میں 27 دکانیں سیل کی گئی ہیں کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس منعقد تمام ڈپٹی کمشنرز ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی شہزاد فضل عباسی ایڈ یشنل کمشنر غلام مہدی شاہ اور بیورو آف سپلائی کے افسران کی شرکت ۔اسسٹنٹ کمشنر ہیڈکوارٹرز رابعہ سید نے اجلاس میں رپورٹ پیش کی فیصلہ کیا گیا ہے بھاری جرمانے عائد کرنے اور صحت مند دودھ کی تحریری یقین دہانی حاصل کئے بغیر دکانیں ڈی سیل نہیں کی جائیں گی اور دودھ فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ۔ رپورٹ کے مطابق مدینہ ناگوری آرام باغ ،بسم اللہ ناگوری آرام باغ ،ناگوری ملک شاپ گارڈن وحید مراد روڈ ، حاجی عاصم فاطمہ جناح کالونی ،حاجی عارف فاطمہ جناح کالونی ،بسم اللہ ملک کارنر فاطمہ جناح کالونی ، ڈیری پروڈکٹ منزل پمپ اور دل پسند ڈیری گلستان سوسائٹی سربمہر کی گئی ہیں۔