سڑکیں کچے سے بدتر،جرمانے عالمی معیار کے ،منعم ظفر

  • کراچی
سندھ حکومت عوام کو شعور دینے کے بجائے جرمانوں سے خزانہ بھرنے میں لگی ہےسی ای او کے الیکٹرک بلیک آؤٹ کی دھمکیاں دے کر عوام کو خوفزدہ کر رہے ہیں

کراچی(این این آئی)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ کے ہمراہ ادارہ نورحق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہاہے کہ ای چالان سسٹم کے نام پر عوام کو لوٹا جا رہا ہے ،کراچی کی سڑکیں کچے علاقوں سے بھی بدتر ہیں لیکن جرمانے عالمی معیار کے مقرر کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں یہی جرمانے دس گنا کم ہیں جبکہ سندھ حکومت عوام کو شعور دینے کے بجائے صرف جرمانوں سے خزانہ بھرنے میں لگی ہے ۔رواں سال کراچی میں 700 شہری ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہوچکے ہیں اور 10 ہزار سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ ٹریفک کے نظام اور ای چالان کے سسٹم کا از سر نو جائزہ لیا جائے ۔انہوں نے کے الیکٹرک کی نااہلی و ناقص کارکردگی کے حوالے سے کہا کہ گزشتہ 20برس میں عوام پر بجلی کے بم گرانے والا سب سے بڑا پاور سیکٹر مافیا بن چکا ہے ، سی ای او مونس علوی لوڈشیڈنگ اور بلیک آؤٹ کی دھمکیاں دے کر عوام کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔کے الیکٹرک اب قومی خزانے پر بوجھ بن چکی ہے ، اس کے لائن لاسز ملک کی سرکاری ڈسکوز سے بھی زیادہ ہیں۔ ہم عدالتوں اور نیپرا کی سماعتوں میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی کو ظالمانہ لوڈشیڈنگ سے نجات دی جائے ، بلوں میں شامل بھاری ٹیکسز ختم کیے جائیں اور کے الیکٹرک کا فارنزک آڈٹ کیا جائے ۔انہوں نے ریڈ لائن منصوبے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہاکہ بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبہ اہل کراچی کے لیے خطرے کی علامت بن چکا ہے ۔ چند دن قبل صفورہ ٹاؤن کا20سالہ نوجوان دانش جیوانی، 6ماہ پہلے یونیورسٹی روڈ پر بی آر ٹی کے گڑھے میں گر کومے میں چلاگیا اس کے چند دن بعد نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھوبیٹھا۔

