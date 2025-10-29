صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فٹ پاتھ ، سڑک گھیر کر بنے ہوٹلوں کیخلاف کریک ڈاؤن

  • کراچی
لیاقت آباد میں چار ہوٹلز سیل، سامان ضبط،نارتھ ناظم آباد میں کیبنز ہٹا دیے گئے شاہ فیصل میں 8 موٹر سائیکلیں ضبط، ایک گرفتار،کمشنر کی مہم جاری رکھنے کی ہدایت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)انتظامیہ نے تجاوزات کے خلاف مہم میں فٹ پاتھوں اور سڑکوں کو گھیر کر بنے ہوٹلوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع کر دیا ۔ ڈپٹی کمشنر وسطی طحہ سلیم نے کمشنر کراچی کو رپورٹ پیش کی کہ ضلع وسطی میں اسسٹنٹ کمشنر لیاقت آباد ڈاکٹر سارا خان نے پولیس اور ٹاؤن کے تعاون سے ڈاکخانہ اور لیاقت آباد نمبر چار پر ایسے چا ر ہوٹلوں کے خلاف کارروائی کی جو ہوٹلوں کے باہر فٹ پاتھ اورسڑک پر کرسیاں اور ٹیبلز رکھ کر ہوٹلز چلارہے ہیں،جن ہوٹلوں کو سیل کیا گیا ان میں لاہوری چھولے ، ماشا اللہ فش ، فش اینڈ فرائی،لیاقت آباد گول گپا اوریونائیٹڈ فاسٹ فوڈ شامل ہیں ۔چاروں ہوٹلز سیل کرکے سامان ضبط کر لیا گیا ہے ۔ہوٹل مالکان کو ہوٹل ڈی سیل کرانے کیلئے حلف نامہ دینا ہوگا۔ڈپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو نے شاہ فیصل کالونی میں شمامہ شاپنگ سینٹر تا شاہراہ بھٹو تک فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کارروائی میں8موٹر سائیکل ضبط کر لی گئیں ،ایک شخص گرفتارکرکے پولیس کے حوالہ کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد نے حیدری مارکیٹ میں اوپن اسپیس پر بلدیہ کے قائم کئے گئے کیبنز بٹادیے ۔ڈپٹی کمشنر شرقی ابرار جعفر نے غیر قانونی پارکنگ کے خلاف مہم شروع کی ۔کمشنر سید حسن نقوی نے تمام ڈپٹی کمشنر کو ہدایت کی کہ وہ تجاوزات کے خلاف مہم جاری رکھیں۔

