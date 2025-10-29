8کروڑ 52 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر یوتھ ڈویلپمنٹ سینٹر کا افتتاح
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت نے یوتھ ڈویلپمنٹ سینٹرساؤتھ کراچی میں چیس، تائیکوانڈو اور سیلف ڈفینس کی کلاسز شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔
اس سلسلے میں وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش مہر نے 8 کروڑ 52 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے یوتھ ڈویلپمنٹ سینٹر ساؤتھ کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں سیکریٹری کھیل منور علی مہیسر سمیت محکمہ کھیل کے اعلیٰ افسران شریک تھے ۔ اس موقع پر وزیر کھیل سندھ نے ایک روزہ خواتین کرکٹ میچ، گرلز و بوائز تائیکوانڈو، اسنوکر، چیس اور ٹیبل ٹینس کے ایونٹس کا بھی دورہ کیا۔