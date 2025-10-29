گلشن معمار تا ٹاورای وی بسز کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان
سینئر وزیر کی زیرصدارت اجلاس میں یلو لائن بی آر ٹی کے اہم حصے تاج حیدر پل کو عوام کے لیے کھولنے کا بھی فیصلہ ابتدائی مرحلے میں 30پنک ای وی ٹیکسیوں کے لیے خواتین ڈرائیورز کی تربیت کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے ،شرجیل میمن
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت نے کراچی میں یلو لائن بی آر ٹی کے اہم حصے تاج حیدر پل کو عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کر لیا جبکہ گلشن معمار تا ٹاور ای وی بسز کا نیا روٹ شروع کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس ہوا جس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، ایم ڈی ایس ایم ٹی اے کنول نظام بھٹو اور دیگر اعلیٰ افسران شریک ہوئے ۔ اجلاس میں محکمہ ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ کے جاری اور آئندہ منصوبوں کا تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔صوبائی حکومت نے کراچی کے بعد حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ میں خواتین اور طالبات کے لیے اسکوٹی ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے ۔ سندھ کے مزید تین اضلاع میں پیپلز بس سروس کے دائرے کو مزید وسعت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ یلو لائن بی آر ٹی کا اہم سیکشن تاج حیدر پل مکمل ہو چکا ہے اور جلد ہی عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔
گلشن معمار سے ٹاور تک 15 ای وی بسوں پر مشتمل نیا روٹ شروع کیا جا رہا ہے ، جو شہریوں کو جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرے گا۔انہوں نے کہا کہ حکومتِ سندھ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر میں خواتین اور طالبات کے لیے اسکوٹیز چلانے کی تربیت کا آغاز کیا جا رہا ہے ۔شرجیل انعام میمن نے کہا کہ خواتین اور طالبات کے لیے اسکوٹیز چلانے کی تربیت نجی کمپنی کے اشتراک سے دی جائے گی، یہ تربیت صرف نقل و حمل کا ذریعہ نہیں بلکہ خواتین کی خود مختاری اور روزگار کے مواقع بڑھانے کی سمت ایک اہم قدم ہے ۔ ٹریننگ مکمل کرنے والی خواتین کو مفت ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جائیں گے تاکہ انہیں کسی مالی بوجھ کا سامنا نہ ہو۔شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ خیرپور، شکارپور اور نوشہروفیروز میں بھی پیپلز بس سروس کے تحت 20 نئی بسیں چلائی جائیں گی تاکہ سندھ کے دیگر شہروں کو بھی معیاری سفری سہولیات میسر آئیں، ڈبل ڈیکر اور ای وی بسوں کی نئی کھیپ جلد کراچی پہنچنے والی ہے ۔سینئر وزیر کا کہنا تھا کہ دسمبر میں ای وی ٹیکسی سروس کا آغاز کیا جائے گا، ابتدائی مرحلے میں 30 پنک ای وی ٹیکسیوں کے لیے خواتین ڈرائیورز کی تربیت کا منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے۔