مجھے سائیکل،کبھی بکرا چوری میں ملوث دکھایا جارہا ،مرتضیٰ جتوئی
صرف سیاسی رواداری کی بنیاد پرپی پی پی رکن قومی اسمبلی ذوالفقار کے پاس گیا امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ،یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ،میڈیاگفتگو
محراب پور(نمائندہ دنیا) سابق وفاقی وزیر مرتضیٰ جتوئی نے کہا ہے کہ اس ملک میں کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے ، یہاں کوئی بھی محفوظ نہیں ، امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے ، رکن اسمبلی ہو، وزیر ہو، خان ہو یا قبائلی سردار ہر کوئی غیر محفوظ ہے ۔میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کاکہنا تھا کہ مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، دو سال سے سائیکل چور،کبھی بکرا چور اور کبھی پولیس کے ساتھ تصادم میں ملوث دکھایا جارہا ہے ، کوئی بھی کسی کے خلاف مقدمہ درج کر سکتا ہے ، سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنا چاہے ، میں صرف سیاسی رواداری کی بنیاد پرپی پی پی رکن قومی اسمبلی ذوالفقار کے پاس گیا، ہمارے آباؤ اجداد کا حاجی رحمت اللہ سے پرانا تعلق رہا ہے اور ہم بھی سماجی رشتے نبھانے والے لوگ ہیں ۔انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات کا سلسلہ بند کیا جائے ۔