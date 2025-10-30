روہڑی:جاگیرانی گروپوں میں خونریز تصادم ، 2 ہلاک، متعدد زخمی
مویشیوں کی چوری کے پرانے معاملے پرعلاقہ پھرمیدان جنگ،پولیس پربھی فائرنگ14ماہ میں ہلاک ہونے والے افرادکی تعداد 19،زخمیوں کی 30کے قریب پہنچ گئی
روہڑی(نمائندہ دنیا) روہڑی کے قریب دبر تھانے کی حدود میں جاگیرانی برادری کے دو گروپوں میں خونریز تصادم ،جدید اسلحہ سے ایک دوسرے پر فائرنگ میں دو افراد ہلاک، متعدد زخمی ہوگئے ۔ علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ کئی گھنٹے بعد لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا۔تفصیلات کے مطابق دونوں گروپوں میں بھینسوں کی چوری کے پرانے معاملے پر جاری تنازع پھر بھڑک اٹھا ۔ایک دوسرے پر جدید اسلحہ سے فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں اعجاز جاگیرانی اور امام بخش جاگیرانی جاں بحق جبکہ ندیم اور شیر محمد جاگیرانی سمیت کئی افراد زخمی ہوگئے ۔پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ گاؤں اعتبار جاگیرانی میں پیش آیا،مسلح افراد نے پولیس پر بھی گولیاں چلائیں، جس سے بکتر بند گاڑی کو متعدد گولیاں لگنے سے نقصان پہنچا۔پولیس نے بکتر بند گاڑی کی مدد سے لاشوں اور زخمیوں کو تعلقہ اسپتال روہڑی منتقل کیا۔ ایس ایس پی سکھر اظہر مغل بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے تاکہ حالات پر قابو پایا جاسکے ۔پولیس کے مطابق خونی تنازع 14 ماہ قبل مویشیوں کی چوری کے معاملے سے شروع ہوا۔ دونوں گروپوں کا سردار عابد خان سندرانی کے پاس فیصلہ بھی ہوا تھا، تاہم فریقین نے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے ایک دوسرے کے افراد کو قتل کردیا۔14 ماہ کے دوران اس تنازع میں ایک راہگیر اور خاتون سمیت ہلاک ہونے والوں کی تعداد 19جبکہ زخمیوں کی تعداد 30کے قریب پہنچ گئی ہے ۔ آخری اطلاعات تک علاقے میں فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔