مٹیاری:سبی میں شہید فوجی جوان آبائی گاؤں میں سپردخاک
مٹیاری (نمائندہ دنیا) ضلع مٹیاری کے نواحی گاؤں بُڈھو ڈاہری سے تعلق رکھنے والے فوجی جوان نے وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرلیا۔۔۔
خدابخش ڈاہری بلوچستان کے علاقے سبی میں ڈیوٹی کے دوران فتنہ الہندوستان کے حملے میں شہید ہوا۔شہید کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا کی گئی جس میں عسکری حکام سمیت اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔اس موقع پر شہید کے والد کا کہنا تھا کہ پاک فوج دشمن کے سامنے سیسہ پلائی دیوار ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتی ، بیٹے کی شہادت پر مجھ سمیت اہل علاقہ کو بھی فخر ہے ،بیٹے نے جام شہادت نوش کرکے والدین کا سر فخر سے بلند کردیا۔