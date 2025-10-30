صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلڑی شاہ کریم:کار اور موٹرسائیکل میں خوفناک تصادم،2نوجوان جاں بحق

  • کراچی
بلڑی شاہ کریم:کار اور موٹرسائیکل میں خوفناک تصادم،2نوجوان جاں بحق

بلڑی شاہ کریم (نمائندہ دنیا) ٹنڈو محمد خان تا سجاول روڈ پر سٹھیا اسٹاپ کے قریب تیز رفتاری کے باعث کار اور موٹرسائیکل میں خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں دو نوجوان اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔۔۔

جاں بحق نوجوانوں کی شناخت ممتاز ولد جمعون نارو اور نظیر ولد سلیم نارو کے ناموں سے ہوئی جو بلڑی شاہ کریم کے گاؤں صدیق نارو کے رہائشی تھے ۔ حادثے کے بعد علاقے میں کہرام مچ گیا اور سوگ کی فضا چھا گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو ٹنڈو محمد خان اسپتال منتقل کروایا جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کردیں۔پولیس نے کار کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محکمہ تحفظ ماحولیات کی غفلت فیصل آباد کا آلودگی سے متا ثرہ شہروع میں پہلا نمبر

مین چینلز ،سیوریج لائنز کی ڈیسلٹنگ مزید تیز کرنیکی ہدایت

دوران ملازمت لاکھوں کی رقم اور سامان خوردبرد کرلیا

سمندری روڈ پر دو ناجائز ہائوسنگ سکیموں کی تعمیرات مسمار

انصاف لائرز فورم کاشہزادبشیرچیمہ کی حمایت کا اعلان

نیو کیمپس جی سی یو میں نامیاتی کاربن کی اہمیت پر سمپوزیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن