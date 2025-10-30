بلڑی شاہ کریم:کار اور موٹرسائیکل میں خوفناک تصادم،2نوجوان جاں بحق
بلڑی شاہ کریم (نمائندہ دنیا) ٹنڈو محمد خان تا سجاول روڈ پر سٹھیا اسٹاپ کے قریب تیز رفتاری کے باعث کار اور موٹرسائیکل میں خوفناک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں دو نوجوان اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔۔۔
جاں بحق نوجوانوں کی شناخت ممتاز ولد جمعون نارو اور نظیر ولد سلیم نارو کے ناموں سے ہوئی جو بلڑی شاہ کریم کے گاؤں صدیق نارو کے رہائشی تھے ۔ حادثے کے بعد علاقے میں کہرام مچ گیا اور سوگ کی فضا چھا گئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو ٹنڈو محمد خان اسپتال منتقل کروایا جہاں ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثاء کے حوالے کردیں۔پولیس نے کار کو تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے ۔