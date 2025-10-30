میرپورخاص:حیسکو سٹی سب ڈویژن میں ناقص کارکردگی کے الزامات
لائن اسٹاف رقم لینے کے باوجود نئے کنکشن لگا رہا نہ ڈیمانڈ نوٹس جاری ہوئے ،شہریمیٹربندکرنے کی درخواست پربھی عمل ندارد،اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ
میرپورخاص (بیورو رپورٹ ) حیسکو میرپورخاص سٹی سب ڈویژن میں مبینہ کرپشن اور ناقص کارکردگی کے الزامات عام ہوگئے ۔شہریوں کو شکایات ہیں کہ لائن اسٹاف ان سے رقم لینے کے باوجود نئے کنکشن لگا رہا ہے نہ ڈیمانڈ نوٹس جاری کیے جا رہے ، جب کہ افسران کی جانب سے شکایات پر کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی ۔شہری غلام نبی نے تحریری درخواست میں الزام عائد کیا کہ اس نے سٹی سب ڈویژن کے لائن سپرنٹنڈنٹ کو نئے کنکشن کے لیے چار ہزار روپے ادا کیے تھے اور فائل جمع کرائی تھی۔ تاہم کئی ماہ گزرنے کے باوجود نہ تو ڈیمانڈ نوٹس جاری ہوا اور نہ ہی کنکشن فراہم کیا گیا۔شہری کے مطابق بارہا دفتر کے چکر لگانے اور فون کرنے کے باوجود کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ حتیٰ کہ معاملے کی شکایت سرکل آفس اور اسسٹنٹ کمشنر میرپورخاص کو بھی تحریری طور پر کی، مگر صورتحال جوں کی توں ہے ۔
درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ اگر اس کی شکایت پر کارروائی نہ کی گئی تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا۔ ایک اور شہری عبدالعزیز نے شکایت کی کہ اس نے چار ماہ قبل اپنے میٹر کو بند کرانے کے لیے درخواست دی تھی، مگر تاحال اس کی درخواست پر کوئی عملدرآمد نہیں کیا گیا، الٹا اسے ہر ماہ بجلی کا بل بھیجا جا رہا ہے ۔شہری کا کہنا تھا کہ اگر بل جمع نہ کرایا جائے تو متعلقہ عملہ رینجرز یا پولیس کے ہمراہ صارفین کے گھروں پر پہنچ جاتا ہے ۔ شہری حلقوں نے چیف ایگزیکٹو حیسکو، کمشنر میرپورخاص اور وزیر توانائی سے فوری نوٹس لینے اور ایسے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔