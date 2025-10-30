صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد میں بھی ڈینگی کاپھیلاؤ،ضلع بھرمیں ایمرجنسی نافذ

  • کراچی
10کیسز پازیٹیو ،ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پرڈسٹرکٹ ڈینگی کنٹرول روم قائم

جیکب آباد(نمائندہ دنیا) جیکب آباد میں ڈینگی کے کیسز میں خوفناک حد تک اضافہ ہوگیا ۔ شہریوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ پی پی ایچ آئی لیبارٹری کے ذرائع کے مطابق رواں ماہ جیکب آباد میں 39 ٹیسٹ کئے گئے جن میں سے ڈینگی کے 10 کیسز پازیٹیو آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رواں ماہ کے دوران جمس اسپتال میں ڈینگی کے 15 کیسز رپورٹ ہوئے جنہیں علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا، ڈینگی وائرس میں اضافے کے پیش نظر ڈی سی نواب سمیر لغاری کی جانب سے آرڈر پبلک کیا گیا ہے جس کے تحت اسسٹنٹ کمشنر نویدسلیم کو فوکل پرسن بنا کر، ڈی ایچ او ڈاکٹر سراج سہتو اور ایم ایس ڈاکٹر واجد بھٹو پر مشتمل ڈسٹرکٹ ڈینگی کنٹرول روم بنایا گیا ہے جو روز کیسز کے متعلق رپورٹ دے گا جبکہ ضلع کے تمام اسپتالوں کو ڈینگی میں مبتلا مریضوں کے علاج کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔

ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے مطابق جیکب آباد میں ڈینگی کے مدنظر ایمرجنسی نافذ کردی گئی ، جمس اسپتال میں ڈینگی وارڈ قائم کیا گیا ہے جہاں مریضوں کا ٹیسٹ اور علاج کیا جائے گا جبکہ تحصیل ٹھل اور تحصیل گڑہی خیرو میں بھی وارڈز قائم کئے گئے ہیں۔رابطے پر ڈائریکٹر جمس بریگیڈئیر ریٹائرڈ ڈاکٹر زبیر شیخ نے بتایا کہ جمس اسپتال میں ڈینگی کی مریضہ 55سالہ زوجہ داد محمد داخل کی گئی تھی، ایک بچہ لایا گیا جو فوت تھا اس کو بخار بتایا گیا تھا ،ڈینگی کے حوالے سے جمس میں وارڈ مخصوص ہے اور ڈاکٹر بشارت منگی کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے ۔

 

