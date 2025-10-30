صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھوٹکی کشمور پل پر تعمیراتی کام جاری،ڈی آئی جی نے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

  • کراچی
گھوٹکی (نمائندہ دنیا) ڈی آئی جی سکھر رینج کیپٹن (ر) فیصل عبداللہ چاچڑ نے گھوٹکی کشمور پل پر جاری تعمیراتی کام کے دوران سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔۔۔

 انہوں نے ایس ایس پی گھوٹکی انور کیھتران کے ہمراہ پولیس چوکیوں کا دورہ کیا۔ایس ایس پی نے سکیورٹی اقدامات پر بریفنگ دی۔ڈی آئی جی نے افسران اور اہلکاروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔انہوں نے سکیورٹی انتظامات میں مزید بہتری کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ فرائض کی انجام دہی میں غفلت یا لاپروائی برداشت نہیں کی جائے گی۔

