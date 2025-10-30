صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف غیر قانونی کال سینٹر چلانے سے متعلق مقدمے میں تفتیشی افسر کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 11 نومبر تک جواب طلب کرلیا۔۔۔

وکیل صفائی کی جانب سے ملزم ارمغان کا مقدمے سے نام خارج کرنے کی درخواست دائر کی گئی، جس میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ ملزم کا غیر قانونی کال سینٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ وکیلِ صفائی خرم عباس ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ ارمغان کو بدنیتی کی بنیاد پر مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے اور اس کے خلاف الزامات بے بنیاد ہیں۔

 

