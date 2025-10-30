رشوت ستانی سے تنگ شہری نے تفتیشی افسر کو گھیر لیا
کراچی( اسٹاف رپورٹر) ملیر کورٹ میں مبینہ رشوت ستانی سے تنگ شہری نے تفتیشی افسر انسپکٹر ممتاز کو گھیر لیا، اور ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔۔۔
کراچی کی ملیر کورٹ میں ایک مشتعل شہری نے تفتیشی افسر انسپکٹر ممتاز پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، شہری الزام لگاتے ہوئے پولیس افسر کی ویڈیو بھی بناتا رہا۔شہری نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ تفتیشی افسر نے ملاقات کے لیے اس سے 2 لاکھ روپے رشوت مانگی، شہری نے کہا کلمہ پڑھ کر کہو کہ 2 لاکھ روپے رشوت نہیں دی، ہمیں تھانے میں ملاقات کرنے نہیں دیتا۔شہری نے کہا کہ انسپکٹر نے تھانے کو جاگیر بنا رکھی ہے ، پیسے لیے بغیر ملاقات کرنے نہیں دیتا۔