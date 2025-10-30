آن لائن ٹیکسی کمپنی کے وکیل سے جواب طلب
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کنزیومر پروٹیکشن کورٹ شرقی نے آن لائن ٹیکسی سروس کے ڈرائیور کی جانب سے مسافر خاتون کو ہراساں کرنے پر خاتون مسافر کی کمپنی کے خلاف ایک کروڑ سے زائد کے ہرجانے کے دائر دعوے پر درخواست کی نقول کمپنی کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت کردی۔۔۔
عدالت نے 15 نومبر تک آن لائن ٹیکسی کمپنی کے وکیل کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کردی ہے ۔ درخواست گزار کے وکیل طاہر شبیر ایڈووکیٹ کی جانب سے موقف اختیار کیاگیا تھاکہ شکایت کنندہ نے اگست 2025 کو ایپلیکیشن کے ذریعے رائیڈ بک کروائی تھی، سفر کے دوران ڈرائیور نے نامناسب اور مجرمانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا، مسافر خاتون کو اپنی حفاظت کے لیے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگانا پڑی۔