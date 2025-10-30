صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محتسب سندھ کی زیر صدارت محکمہ انکلوسو ایجوکیشن کا اجلاس

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)محتسب سندھ محمد سہیل راجپوت کے زیر صدارت محکمہ انکلوسو ایجوکیشن کا خصوصی اجلاس صوبائی محتسب سندھ صدر دفتر میں منعقد ہوا۔۔۔

 اجلاس میں سیکریٹری محکمہ امپاورمنٹ آف پرسن وتھ ڈس ایبیلیٹیز، سیکریٹری اسکول ایجوکیشن و لٹریسی ڈیپارٹمنٹ، ایڈیشنل سیکریٹری ڈاکٹر فوزیہ، ڈی جی ایس پی ڈی پی اے غلام فاروق لغاری، ڈی جی پرائیویٹ اسکولز افضال احمد، رفیعہ ملاح، ایڈوائزر صوبائی محتسب ریحانہ جی علی میمن و ماہرین تعلیم بھی شریک ہوئے ۔ اجلاس میں انکلوسو ایجوکیشن پر عملدرآمد، مسائل اور ممکنہ حل پر تفصیلی تبادلئہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صوبائی محتسب نے متعلقہ محکموں پر مشتمل کمیٹی بناکر عملدرآمد تیز کرنے کی ہدایت کی۔

 

