غیر قانونی گیس کنکشن منقطع

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ (ایس ایس جی سی) کی گیس چوری میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔۔۔

ایس ایس جی سی کی 8 انچ ڈسٹری بیوشن لائن سے ایک براہِ راست زیرِ زمین غیر قانونی کنکشن پکڑا جس کے ذریعے نیشنل ہائی وے ، اسٹیل ٹاؤن، ملیر کے علاقے سومر گوٹھ کے 200 گھروں کو گیس فراہم کی جا رہی تھی۔ ملزمان ہر گھر سے 20,000 روپے ایڈوانس اور 2,000 روپے ماہانہ وصول کر رہے تھے ۔ ملزمان اللہ وڈایہ عباسی اور رفیق بلیڈی کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ۔ یار محمد گوٹھ، ملیر کراچی میں بھی کارروائی کی گئی جہاں ملزمان محمد یونس خان اور محمد رفیق نے20 انچ مین ڈسٹری بیوشن لائن میںسوراخ کر کے300 گھروں کو گیس فراہم کی ہوئی تھی۔ 

 

