قبضہ مافیا کا انسداد تجاوزات ٹیم پرحملہ،متعدد زخمی
بلاک گیارہ گلستان جوہر میں پورا علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا متعلقہ پولیس افسران کے عدم تعاون کے باعث کے ڈی اے آپریشن نامکمل
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں قبضوں کے خلاف آپریشن کے دوران مافیا کا کے ڈی اے ٹیم پر حملہ، اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے افسر سمیت متعدد ملازمین پتھر لگنے سے زخمی ہوگئے بلاک گیارہ گلستان جوہر میں کے ڈی اے عملہ اور قبضہ مافیا آمنے سامنے آگئے پورا علاقہ میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا پولیس نفری کم ہونے اور متعلقہ پولیس افسران کی جانب سے عدم تعاون کیئے جانے کے باعث کے ڈی اے کو آپریشن ادھوڑا چھوڑنا پڑا تفصیلات کے مطابق بدھ کی دوپہر کے ڈی اے ٹیم سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے گلستان جوہر بلاک گیارہ میں ایک کمرشل پلاٹ قبضہ مافیا سے واگزار کروانے کیلئے آپریشن کرنے پہنچی ہیوی مشینری کے ساتھ آنے والے کے ڈی اے ملازمین پر قبضہ مافیا کے کارندوں نے حملہ کرتے ہوئے پتھرائوں شروع کردیا ٹائر جلاکر سڑک بلاک کردی علاقے میں امن وامان کی صورتحال شدید خراب ہوگئی ، قبضہ مافیا کے پتھرائوں کی وجہ سے کے ڈی اے اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کے افسر شہزاد احمد سمیت متعدد ملازمین زخمی ہوگئے جنہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی کے ڈی اے آپریشن میں شریک افسران کا موقف ہے کہ پولیس نے آپریشن کے دوران کوئی خاص تعاون نہیں کیا پولیس نفری کی کمی کی وجہ سے قبضہ مافیا ہاوی رہا کچھ گھنٹے کے ڈی اے ٹیم نے مزاحمت کے دوران بھی آپریشن جاری رکھنے کی کوشش کی ۔