جامعہ کراچی کے عقب میں آتشزدگی،ایک شخص جاں بحق
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)جامعہ کراچی کے عقب میں جھاڑیوں میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ دو زخمی ہوگئے ۔نجی ٹی وی کے مطابق کراچی یونیورسٹی کے عقب میں واقع گلشن نور کے قریب جھاڑیوں میں آگ لگی اور خشک پتوں کی وجہ سے یہ تیزی سے پھیل گئی۔۔۔
آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے شعلے کئی فٹ بلند اور دور دور سے نظر آرہے تھے جبکہ جھاڑیوں کے قریب جھگیاں بھی بنی ہوئیں تھیں۔ریسکیو 1122 کے رضاکاروں نے ہنگامی اقدامات کر کے جھگیوں سے آبادی کے انخلا کو یقینی بنایا جبکہ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیوں نے آگ بجھانے کیلئے اقدامات کیے ۔ہوا کی وجہ سے آگ کراچی یونیورسٹی کی اسٹاف کالونی تک پھیلی جس کی وجہ سے چند گھر متاثر بھی ہوئے جبکہ قریب میں موجود قبرستان تک بھی اس کے شعلے پہنچے ۔ریسکیو حکام کے مطابق آتشزدگی کے باعث دم گھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا جس کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کیلئے جناح اسپتال منتقل کردیا، جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت رفیق ولد محمد شریف عمر 52سال سے ہوئی۔اس کے علاوہ دھوئیں کی وجہ سے دو لوگوں کی حالت غیر ہوئی جنہیں فوری طبی امداد کیلئے اسپتال منتقل کیا گیا۔ فائر بریگیڈ حکام نے تین گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پالیا۔