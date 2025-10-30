فٹ پاتھ پر قائم چائے خانوں،ہوٹلوں کا خاتمہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کمشنر سید حسن نقوی نے فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر ٹیبل کرسیاں اور میزوں کے ساتھ قائم چائے خانوں اور ہوٹلوں کا نوٹس لے لیا۔۔۔
جنوبی، ملیر شرقی اور وسطی اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز نے کمشنرکو گزشتہ روز کی کارروائی کی رپورٹ پیش کر دی جس کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے ناظم آبادمیں متعددچائے خانوں اور ہوٹلوں کیخلاف کارروائی کی،ضلع وسطی میں عائشہ منز ل مکا چوک تک تمام فوڈ اور بیوریجز کی دکانوں کے سامنے سڑک گھیر کر کاروبار کرنے والوں کی کرسیاں، میزیں اسٹولز اور کاؤنٹرز ضبط کر لئے گئے ۔