نویں جماعت کے نتائج میں مجموعی نمبرز اور گریڈز جاری نہ کرنے پر جواب طلب

  • کراچی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے نویں جماعت کے نتائج میں مجموعی نمبرز اور گریڈز جاری نہ کرنے پر صوبائی وزیر جامعات اسماعیل راہو نے سخت نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین میٹرک بورڈ سے تین یوم میں تحریری وضاحت طلب کرلی۔۔۔

وزیر جامعات کی جانب سے چیئرمین کراچی بورڈ کو ارسال کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ بورڈ نے 23 اکتوبر کو نتائج کا اعلان کیا، تاہم نہ تو مجموعی نمبرز فراہم کیے گئے اور نہ ہی مضامین کے حساب سے تفصیلات اور گریڈز ظاہر کیے گئے ۔اس کے بجائے مختلف ذرائع سے صرف کامیاب طلبہ کے رول نمبرز جاری کیے گئے جو نتائج کے مستند اور روایتی طریقئہ کار سے انحراف ہے ۔انہوں نے کہا کہ نمبرز اور گریڈز ظاہر نہ کیے جانے سے طلبہ و والدین میں بے چینی اور شکوک پیدا ہو رہے ہیں جبکہ شفافیت کے حوالے سے سنگین خدشات سامنے آئے ہیں۔انہوںنے ہدایت کی کہ نتائج کے اعلان میں طریقہ کار سے انحراف کی تمام وجوہات اور حقائق تین روز میں تحریری طور پر پیش کیے جائیں۔

 

