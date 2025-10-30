صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف سیکریٹری کا اسپتالوں کا دورہ، ڈینگی انتظامات کا جائزہ

  • کراچی
سول اسپتال میں ڈینگی کے لیے علیحدہ وارڈ کے نہ ہونے پر برہمی کا اظہار ڈینگی کی صورتحال پر اہم اجلاس، ضلعی انتظامیہ کو فوری اقدامات کی ہدایت

کراچی(اسٹاف رپورٹر)چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے بدھ کوکراچی کے اہم اسپتالوں سول اسپتال کراچی، جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر (جے پی ایم سی)اور سندھ گورنمنٹ 50 بیڈڈ اسپتال شاہ فیصل کا اچانک دورہ کیا تاکہ ڈینگی مریضوں کے علاج و معالجے کے انتظامات کا جائزہ لیا جا سکے ۔ سول اسپتال کے دورے کے دوران چیف سیکریٹری نے ڈینگی کے لیے علیحدہ وارڈ کے نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا اور اسپتال انتظامیہ کو فوری طور پر ڈینگی وارڈ قائم کرنے اور مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے پیتھالوجی لیبارٹری، ادویات، بستروں اور تشخیصی سہولیات کا بھی معائنہ کیا۔ چیف سیکریٹری نے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو اسپتال کے اطراف تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت دی تاکہ مریضوں اور ایمبولینسوں کی آمدورفت میں رکاوٹ نہ ہو۔بعدازاں، چیف سیکریٹری نے سندھ گورنمنٹ 50 بیڈڈ اسپتال شاہ فیصل کا دورہ کیا، ڈینگی وارڈ کا معائنہ کیا اور صحت کی دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔اسپتالوں کے دورے کے بعد چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ نے صوبے میں ڈینگی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس کی صدارت کی۔انہوں نے کہا کہ تمام ادارے مربوط انداز میں کام کریں، بروقت اقدامات کریں۔

 

