سلطان آباد میں کوئینز پارک کا افتتاح
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کلک بہترین اقدامات کر رہا ہے جوکہ بلاول بھٹو کا وژن سندھ کی ترقی اور امن کا ایک حصہ ہے۔۔۔
کوئنز پارک کا افتتاح اسی سلسلے کی کڑی ہے ۔ کلک کے بہترین اقدامات پر پروجیکٹ ڈائریکٹر عائشہ حمید سمیت ٹیم کو مبارکباد دی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج سلطان آباد میں واقع کوئینز پارک کی افتتاحی تقریب میں بطورِ مہمانِ خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر رکنِ صوبائی اسمبلی لیاقت اسکانی، محمد آصف خان، ٹاؤن چیئرمین محمد ہمایون محمد خان، ڈسٹرکٹ چیئرمین لیاقت اسکانی، پارٹی عہدیداران اور پروجیکٹ کوآرڈینیٹر مسعود عالم بھی موجود تھے۔