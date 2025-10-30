صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلطان آباد میں کوئینز پارک کا افتتاح

  • کراچی
سلطان آباد میں کوئینز پارک کا افتتاح

کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کلک بہترین اقدامات کر رہا ہے جوکہ بلاول بھٹو کا وژن سندھ کی ترقی اور امن کا ایک حصہ ہے۔۔۔

 کوئنز پارک کا افتتاح اسی سلسلے کی کڑی ہے ۔ کلک کے بہترین اقدامات پر پروجیکٹ ڈائریکٹر عائشہ حمید سمیت ٹیم کو مبارکباد دی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج سلطان آباد میں واقع کوئینز پارک کی افتتاحی تقریب میں بطورِ مہمانِ خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر رکنِ صوبائی اسمبلی لیاقت اسکانی، محمد آصف خان، ٹاؤن چیئرمین محمد ہمایون محمد خان، ڈسٹرکٹ چیئرمین لیاقت اسکانی، پارٹی عہدیداران اور پروجیکٹ کوآرڈینیٹر مسعود عالم بھی موجود تھے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

لبنانی سفیر کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات، تعاون بڑھانے کا عزم

عوامی شکایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے، کمشنر

ترکیہ کے 102 ویں یوم جمہوریہ پر عبدالعلیم کی مبارکباد

تعلیم، تکنیکی تربیت کیلئے اہم اقدامات کر رہے، قیصر شیخ

زرعی شعبہ کی ترقی کیلئے تعاون جاری رہے گا، امریکی ناظم الامور

چکوال، موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن