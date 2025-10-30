تاج حیدر پل عوام کیلئے کھول دیا گیا
کورنگی جیسے صنعتی علاقے کے ساتھ ساتھ ملحقہ علاقوں کے افراد کو سہولت ملے گی، پہلے دس دن ون وے کے طور پر چلایا جائے گا ،شرجیل میمن کی گفتگو
کراچی(اسٹاف رپورٹر)حکومت سندھ نے قیوم آباد چورنگی سے ملحقہ تاج حیدر پل کو عوام کے لئے کھول دیا ہے ، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے پل کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتِ سندھ کراچی کو ہر وہ سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے جو ایک ترقی یافتہ شہر کو حاصل ہونی چاہیے ۔ تاج حیدر پل سے کورنگی جیسے صنعتی علاقے کے ساتھ ساتھ ملحقہ علاقوں کے افراد کو سہولت ملے گی، پہلے دس دن اسے ون وے کے طور پر چلایا جائے گا اور بعد میں ٹو وے ٹرانسپورٹ شروع کی جائے گی۔ پرانے جام صادق پل کو مسمار کر کے جدید معیار کا نیا پل تعمیر کیا جائے گا۔ حکومت سندھ کی جانب سے ورلڈ بینک کے اشتراک سے یلو لائن بی آر ٹی منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے ، یلو لائن بی آرٹی کی بسیں جب چلیں گی تو جو شہریوں کو بہتر سفری سہولت فراہم ہونگی اور ان کو ریلیف ملے گا۔انہوں نے کہا کہ دسمبر تک شاہراہ بھٹو کا آخری مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔