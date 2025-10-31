کوٹری ماڈل تھانے کے لاک اپ کی سلاخیں توڑکر ملزم فرار
کوٹری(نامہ نگار)کوٹری ماڈل تھانے سے رات گئے لوٹ مار کے الزام میں گرفتار شکیل قنبرانی جوکہ عدالتی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے تھا، سلاخیں توڑ کر فرار ہوگیا۔۔۔
، جس کی اطلاع ملنے پر ایس ایس پی جامشورو نے ڈیوٹی پر موجود اہلکار ممتاز قریشی اور خیر محمد کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا، مذکورہ دونوں پولیس اہلکاروں کو حراست میں لیکر مقدمہ درج کرلیا گیا ہے ۔ دوسری جانب ملزم کے فرار ہونے پر ایس ایس پی جامشورو ظفر صدیق نے ایس ایچ او کوٹری سلیمان لاشاری کو ہٹا کر ذوالفقار اوڈھانو کو مقرر کرنے کے احکامات دیئے ہیں جبکہ معاملے کی انکوائری ڈی ایس پی کوٹری شاہنواز جوکھیو کے حوالے کی گئی ہے ۔ اس ضمن میں ڈی ایس پی کوٹری کا کہنا ہے کہ تحقیقات جاری ہیں، جیسے ہی مکمل ہونگی آگاہ کردیا جائے گا۔