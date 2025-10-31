صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص: ریپ کیس میں تھانیدار کا 4روزہ پولیس ریمانڈ

میرپور خاص(بیورو رپورٹ ) میرپورخاص کی عدالت نے عالیہ ریپ کیس میں سابق گرفتار اے ایس آئی فیصل مہر کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ بار میرپورخاص کے جنرل سیکرٹری اور ۔۔۔

معروف قانون دان میر علی بخش تالپور ایڈووکیٹ نے کہا کہ قانون کے مطابق کارروائی جاری ہے ، اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے ، جبکہ مرکزی نامزد ملزم سب انسپکٹر میر خادم تالپور کی مقامی عدالت سے ایک لاکھ روپے مچلکے پر ضمانت حاصل کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابھی ڈی این اے رپورٹ آنی ہے ، مجھ پر جھوٹا الزام عائد کیا گیا، میرے خلاف سازش رچائی گئی ہے ، دوسری جانب متاثرہ خاتون عالیہ نے بیان دیتے ہوئے مزید الزام عائد کیا ہے کہ انہیں ڈرایا دھمکایا جارہا ہے اور جب تک مجھے میری بچی نہیں مل جاتی اور انصاف نہیں مل جاتا، میں میرپورخاص سے واپس نہیں جاؤں گی۔

 

