آزاد کشمیر میں جلد نیا وزیراعظم آئے گا، ضیا الحسن لنجار

  • کراچی
رکن قومی اسمبلی کے گھر ڈکیتی کے مجرم جلد گرفتار ہونگے ، وزیر داخلہسندھ میں امن صورتحال بہتر، اغوا تاوان وارداتیں ختم ہوگئیں، گفتگو

محراب پور، کنڈیارو، نوشہرو فیروز (نمائندگان دنیا) وزیرِ داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے نوشہرو فیروز کے وکلا سے ملاقات کے بعد میڈیاسے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد آزاد کشمیر اسمبلی کے اراکین کے ووٹوں سے نیا وزیر اعظم منتخب ہوجائے گا، وہاں کا وزیراعظم ناکام ہوچکا ہے ، ماضی کے مقابلے میں سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ختم ہو چکی ہیں ، سندھ حکومت جرائم ،منشیات کے خاتمے اور شہریوں کے تحفظ کے لئے موثر اقدامات کر رہی ہے ،کراچی پولیس کی حراست میں نوجوان کی ہلاکت پر جوڈیشنل انکوائری مقرر کر دی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت شہریوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے ۔ ضیاء الحسن لنجار نے مزید کہا کہ وکلا نے ہمیشہ جمہوریت، عدلیہ، انسانی حقوق کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور حکومت وکلا کے مسائل کے حل کے لئے پرعزم ہے ۔ انہوں نے سندھ بار کونسل الیکشن 2025 تا 2030 کے سلسلے میں پروگریسو لائرز پینل کے رہنماعبد الستار لہرانی، ایڈوکیٹ شوکت علی بوھیو اور ضلع نوشہروفیروز کے وکلا سے ملاقاتیں کیں ، وکلا نے پروگریسو لائر پینل کے امیدوارکو ووٹ اور سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی، اس موقع پر جی ڈی اے رہنما ایڈوکیٹ نثار احمد چنہ اور پی ٹی آئی رہنمانے پارٹی کو خیرآباد کہہ کر پی پی میں شمولیت کا اعلان کردیا۔

 

