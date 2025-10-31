پڈعیدن:پولیس نے چار کلو چرس سمیت 3ملزم پکڑ لئے
کوئٹہ سے کراچی اسمگل کی جا رہی تھی، گٹکا، کاریں، جعلی نمبر پلیٹیں برآمدسماجی برائیوں کیخلاف کریک ڈاؤن کے دوران سکھر میں 2ملزم گرفتار
پڈعیدن، سکھر (نمائندہ دنیا، بیورو رپورٹ) پڈعیدن پولیس نے 4 کلو چرس سمیت 3 ملزم پکڑ لئے ، جبکہ سکھر میں بھی 2 جرائم پیشہ گرفتار کئے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق مورو تھانے کی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی کرکے 3 منشیات فروش ڈیلرز کو گرفتار کرلیا۔گرفتار ملزمان میں عبدالعزیز ولد عبدالباری رہائش قادر آباد، بلوچستان، عبدالواسع ولد عبدالعزیز قنبرانی کوئٹہ، 3محمد ہارون ولد محمد انور گرگناڑی جمال آباد بلوچستان شامل ہیں۔ گرفتار منشیات فروش کے قبضے سے ، 4000 گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس، 627 کلو گٹکا، 2 کاریں10 جعلی نمبر پلیٹیں برآمد کی گئیں۔ ادھر سکھر پولیس نے سماجی برائیوں میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا، جس میں چرس سمیت ملزم گرفتار کرلیا،گرفتار ملزم کامران پنہور کے قبضے سے 3000 گرام چرس برآمد ہوئی۔ ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، جبکہ دادلو پولیس کی کارروائی میں بھی منشیات فروش گرفتار کیا گیا،گرفتار ملزم حبدار علی ملانو کے قبضے سے 400 گرام چرس برآمد ہوئی۔ دوسری جانب ایس ایس پی سکھر اظہر خان کی جانب سے پولیس ٹیم کی بہترین کارروائیوں پر شاباش دی، اور کارروائیاں مزید تیز کرنے کے احکامات جاری کئے ہیں۔