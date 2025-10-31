میرپور خاص:نیہا کیس میں عدالت کی قبرکشائی کی اجازت
ایم ایس لمس کی سربراہی میں 5رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیاڈی ایچ او کو ویمن میڈیکو لیگل افسر تعینات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے
میرپور خاص (بیورو رپورٹ ) 22سالہ نیہا قتل کیس میں عدالت نے مقتولہ کی قبر کشائی کی اجازت دے دی، ریلوے کوارٹر سے چند روز قبل نیہا کی گھر کے کمرے سے لاش ملی تھی، مقتولہ کی موت کو پہلے خودکشی قرار دیا گیا تھا، بعد میں پولیس نے نیہا کی والدہ عائشہ عرف عاشی و دیگر کو گرفتار کرکے تفتیش کی تو اس نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ اس کے شوہر مبین نے اپنی بیٹی کو غیر اخلاقی حرکات پر منہ پر تکیہ رکھ کر قتل کیا۔ واقعہ والے روز صائمہ مغل نامی خاتون نے نیو سول اسپتال سے بغیر پوسٹمارٹم زبردستی لاش لے جانا، واقعہ کی رات ڈیڑھ بجے ڈی ایس پی اسلم جاگیرانی کا میڈیا پر الٹی، موشن کے سبب موت کا کہنا، اسی طرح نیہا چوہان کے کپڑوں کا برآمد نہ کرنا اور دو خواتین جنہوں نے مقتولہ کو غسل دیا ان سمیت ایک گرفتار خاتون اور وومن تھانے کی افسر کی وائرل تک ٹاک بھی کیس کو مشکوک بنا دیا۔ تمام شکوک کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سمیر نور چنہ نے مقتولہ کی قبر کشائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا جس پر عدالت نے مقتولہ نیہا کی لاش نکالنے کا حکم دیا جس کے بعد ایم ایس لمس کی سربراہی میں 5 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا، ڈی ایچ او کو ویمن میڈیکو لیگل آفیسر تعینات کرنے کی ہدایت کی۔