صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھرپارکر میں محتسب کچہری، کول منصوبہ متاثرین کی شرکت

  • کراچی
تھرپارکر میں محتسب کچہری، کول منصوبہ متاثرین کی شرکت

بدامنی، غیر شفاف رائلٹی تقسیم کی شکایات، عمر پنہور کی مسائل حل کی ہدایتتنخواہیں، پنشن، جی پی فنڈ ودیگر بروقت اداکیے جائیں، ڈائریکٹر محتسب لاڑکانہ

تھرپارکر، لاڑکانہ (نمائندہ دنیا، بیورو رپورٹ) تھرپارکر اور لاڑکانہ میں محتسب کچہریوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں مسائل سنے اور حل کے احکامات دیئے گئے ۔ اسلام کوٹ میں کھلی کچہری کے دوران شرکاء نے انتظامی بدنظمی، شہر میں بڑھتی ہوئی بدامنی، صحت و صفائی کے ناقص انتظامات اور خاص طور پر تھرکول رائلٹی کی غیر شفاف تقسیم پر سخت تنقید کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ رائلٹی کی غیر منصفانہ تقسیم سے مقامی لوگ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر معیاری خوراک، آلودہ پانی اور ناقص گوشت کی فروخت کو عوامی صحت کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا، جبکہ شہر میں منشیات کے پھیلتے کاروبار پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ڈائریکٹر محتسب عمر پنہور نے کہا کہ عوامی مسائل کا حل اور انصاف تک عام لوگوں کی رسائی کو یقینی بنانا ہے ۔ تمام شکایات پر متعلقہ محکموں سے فوری جواب طلب کیا جائے گا۔ ادھر لاڑکانہ میں بھی محتسب کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں صوبائی محتسب سندھ کے ریجنل ڈائریکٹر علی اکبر جاگیرانی نے کہا ہے کہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، پنشن، جی پی فنڈ اور دیگر واجبات بروقت ادا کیے جائیں، اگر ان کے بارے میں کوئی مسائل درپیش ہیں تو انہیں بتایا جائے اور رکاوٹوں کو دور کیا جائے ۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر الطاف منگی نے کہا کہ تمام ملازمین اپنے مطلوبہ کاغذات بروقت جمع کرائیں اور دفتر کے متعلقہ عملے سے رابطے میں رہیں تاکہ انہیں ادائیگیوں میں آسانی ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلاب متاثرین میں رقوم تقسیم کرنیکا آغاز

میپکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، متعدد گرفتار

پی ایچ اے کی سموگ تدارک کیلئے شجرکاری مہم مکمل

زکریا یونیورسٹی اے ایس اے کے انتخابات 26نومبر کو ہونگے

بدھلہ سنت :بچی سے زیادتی کی کوشش، تحقیقات شروع

نشتر ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کا ایک مریض صحت یاب

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ