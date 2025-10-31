تھرپارکر میں محتسب کچہری، کول منصوبہ متاثرین کی شرکت
بدامنی، غیر شفاف رائلٹی تقسیم کی شکایات، عمر پنہور کی مسائل حل کی ہدایتتنخواہیں، پنشن، جی پی فنڈ ودیگر بروقت اداکیے جائیں، ڈائریکٹر محتسب لاڑکانہ
تھرپارکر، لاڑکانہ (نمائندہ دنیا، بیورو رپورٹ) تھرپارکر اور لاڑکانہ میں محتسب کچہریوں کا انعقاد کیا گیا، جن میں مسائل سنے اور حل کے احکامات دیئے گئے ۔ اسلام کوٹ میں کھلی کچہری کے دوران شرکاء نے انتظامی بدنظمی، شہر میں بڑھتی ہوئی بدامنی، صحت و صفائی کے ناقص انتظامات اور خاص طور پر تھرکول رائلٹی کی غیر شفاف تقسیم پر سخت تنقید کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ رائلٹی کی غیر منصفانہ تقسیم سے مقامی لوگ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر معیاری خوراک، آلودہ پانی اور ناقص گوشت کی فروخت کو عوامی صحت کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا گیا، جبکہ شہر میں منشیات کے پھیلتے کاروبار پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ڈائریکٹر محتسب عمر پنہور نے کہا کہ عوامی مسائل کا حل اور انصاف تک عام لوگوں کی رسائی کو یقینی بنانا ہے ۔ تمام شکایات پر متعلقہ محکموں سے فوری جواب طلب کیا جائے گا۔ ادھر لاڑکانہ میں بھی محتسب کچہری کا انعقاد کیا گیا، جہاں صوبائی محتسب سندھ کے ریجنل ڈائریکٹر علی اکبر جاگیرانی نے کہا ہے کہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، پنشن، جی پی فنڈ اور دیگر واجبات بروقت ادا کیے جائیں، اگر ان کے بارے میں کوئی مسائل درپیش ہیں تو انہیں بتایا جائے اور رکاوٹوں کو دور کیا جائے ۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر الطاف منگی نے کہا کہ تمام ملازمین اپنے مطلوبہ کاغذات بروقت جمع کرائیں اور دفتر کے متعلقہ عملے سے رابطے میں رہیں تاکہ انہیں ادائیگیوں میں آسانی ہو۔