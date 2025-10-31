صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میئر سکھر کی اماراتی قونصلر سے ملاقات، دورے کی دعوت

  • کراچی
سرمایہ کاری، تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیاسکھر میں فائیو اسٹار ہوٹل، ڈرائی پورٹ تعمیر پربات ہوئی، ارسلان اسلام

سکھر(بیورو رپورٹ)میئر سکھر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیثی سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، سرمایہ کاری، تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔بیرسٹر ارسلان اسلام نے قونصل جنرل بخیت عتیق الرمیثی کو سکھر کے دورے کی خصوصی دعوت دی تاکہ وہ شہر کے سماجی، معاشی اور تجارتی امکانات کا قریب سے جائزہ لے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سکھر سندھ کا ابھرتا ہوا تجارتی و تعلیمی مرکز ہے ، جہاں حکومتِ سندھ کی ترجیح عوامی فلاح، بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور سرمایہ کاری کے فروغ پر مرکوز ہے ۔ میئر نے سکھر چیمبر آف کامرس کے اراکین کو ویزا سہولتیں فراہم کرنے پر قونصل جنرل کا خصوصی شکریہ ادا کیا، جس سے دونوں خطوں کے تاجروں کے درمیان باہمی تجارت کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ملاقات میں سکھر میں ایک فائیو اسٹار ہوٹل اور ڈرائی پورٹ کے قیام کے امکانات پر بھی بات چیت ہوئی، تاکہ کاروباری سرگرمیوں میں آسانی پیدا ہو اور علاقائی و بین الاقوامی سرمایہ کاری کو مزید فروغ مل سکے ۔

 

