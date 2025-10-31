صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی، ٹماٹر کے بعد پیاز کی بھی ڈبل سنچری

  • کراچی
کراچی(این این آئی)پہلے چینی اور ٹماٹر نے ڈبل سنچری کراس کی اب پیاز 200 روپے کلو فروخت ہو کر عوام کے آنسو نکلوا رہی ہے۔۔۔

۔پاکستان میں مہنگائی کا بے قابو جن کھانے پینے میں استعمال ہونے والی روزمرہ کی اشیا کو عوام کی دسترس سے دور کرتا جا رہا ہے ۔کچھ عرصہ قبل چینی 200 روپے فی کلو کراس کر گئی۔اس کے بعد ٹماٹر500 روپے سے بھی اوپرجا پہنچا،اب پیازکی قیمت ڈبل سنچری کراس کر کے حقیقت میں شہریوں کی آنکھوں سے آنسو نکلوا رہی ہے ۔کراچی میں پیاز کی فی کلو قیمت نے ڈبل سنچری مکمل کر لی ہے ۔

 

