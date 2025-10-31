صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر کامران ٹیسوری کی ڈپلومیٹک بازار کی اختتامی تقریب میں شرکت

  • کراچی
گورنر کامران ٹیسوری کی ڈپلومیٹک بازار کی اختتامی تقریب میں شرکت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ڈپلومیٹک بازار کی اختتامی تقریب میں بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔۔۔۔

 اس موقع پر وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، امین الحق اور دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔تقریب میں انڈونیشیا، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات، ایران، ترکیہ سمیت مختلف ممالک کے قونصل جنرلز نے شرکت کی۔ گورنر سندھ نے محکمہ خارجہ کی جانب سے ڈپلومیٹک بازار کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔گورنر نے مختلف قونصل خانوں کی جانب سے روایتی کھانوں کے لگائے گئے اسٹالز کا تفصیلی معائنہ کیا اور اسٹالز پر موجود نمائندوں سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مختلف ممالک کے کھانوں میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ای بز پورٹل : گھر گھر جاکر رشوت خوروں کا پتہ لگا یا جائیگا

آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا دورہ سرگودھا،دفاتر کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت ضلعی ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس

سموگ پر قابو پانے کیلئے تمام ادارے اقدامات کریں،ڈی سی

اپنی مدد آپ کے تحت بہت مسائل حل کیے جا سکتے ،کمشنر

یونیورسٹی آف سرگودھا کے کھلاڑیوں کی مقابلوں میں شاندار کارکردگی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ