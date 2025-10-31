گورنر کامران ٹیسوری کی ڈپلومیٹک بازار کی اختتامی تقریب میں شرکت
کراچی (اسٹاف رپورٹر)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ڈپلومیٹک بازار کی اختتامی تقریب میں بطورِ مہمانِ خصوصی شرکت کی۔۔۔۔
اس موقع پر وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، امین الحق اور دیگر معزز شخصیات بھی موجود تھیں۔تقریب میں انڈونیشیا، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات، ایران، ترکیہ سمیت مختلف ممالک کے قونصل جنرلز نے شرکت کی۔ گورنر سندھ نے محکمہ خارجہ کی جانب سے ڈپلومیٹک بازار کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ثقافتی ہم آہنگی کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔گورنر نے مختلف قونصل خانوں کی جانب سے روایتی کھانوں کے لگائے گئے اسٹالز کا تفصیلی معائنہ کیا اور اسٹالز پر موجود نمائندوں سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے مختلف ممالک کے کھانوں میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔