سندھ مدرستہ الاسلام یونیورسٹی میں نوجوانوں میں روڈ ڈسپلن پر سیمینار
کراچی (سٹی ڈیسک)سندھ مدرستہ الاسلام یونیورسٹی کی فیکلٹی آف مینجمنٹ، بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ کامرس نے ذمہ دار شہریت: نوجوانوں میں روڈ ڈسپلن کو فروغ دینا کے عنوان پر یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا ۔۔۔
۔اس موقع پرڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس ٹریفک سید پیر محمد نے ذمہ دارانہ رویے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کراچی ٹریفک پولیس کی طرف سے متعارف کرائی گئی حالیہ اصلاحات پر روشنی ڈالی۔انہوں نے بتایا کہ سڑک حادثات کے اعداد و شمار کے تفصیلی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ متاثرین میں 53 فیصد موٹر سائیکل سوار، 32 فیصد پیدل چلنے والے اور باقی 15 فیصد کاروں، ٹرکوں اور ٹینکرز کے ڈرائیور یا مسافر ہیں۔