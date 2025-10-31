صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوراک کے عالمی دن پر پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کا سیمینار

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن نے خوراک کے عالمی دن 2025 کے موقع پر مقامی ہوٹل میں قومی سمینار بعنوان ہاتھوں میں ہاتھ: بہتر مستقبل کے لیے محفوظ خوراک\'\'کا انعقاد کیا۔ ۔۔۔

اس پروگرام میں وفاقی و صوبائی وزراء، فوڈ اتھارٹیز، پالیسی سازوں، ماہرین تعلیم، ترقیاتی اداروں، میڈیا اور انڈسٹری کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ملک میں فوڈ سیفٹی، اسکول نیوٹریشن اور دودھ سے حاصل ہونے والی غذائیت کے حوالے سے قومی سطح پر مکالمے کو فروغ دینے پر زور دیا گیا جو ایک صحت مند اور مضبوط پاکستان کی بنیاد ہیں۔تقریب کے مہمانوں میں اسکول ایجوکیشن پنجاب کے وزیر رانا سکندر حیات، وزیر اقلیتی امور و انسانی حقوق پنجاب رامیش سنگھ اروڑا، وزیر تعلیم و خواندگی سندھ سید سردار علی شاہ، فوجی فوڈز کے سی ای او اور چیئرمین پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن عثمان ظہیر احمد، پاکستان ڈیری ایسوسی ایشن کے سی ای او ڈاکٹر شہزاد امین، ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید، ڈائریکٹر جنرل کے پی فوڈ سیفٹی و حلال فوڈ اتھارٹی محمد واسف سعید، اور سیکریٹری لائیوسٹاک و ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب احمد عزیز تارڑ شامل تھے ۔

 

