نیشنل شپنگ کارپوریشن کا خالص منافع20.45 ارب روپے ریکارڈ
کراچی (سٹی ڈیسک)نیشنل شپنگ کارپوریشن (پی این ایس سی)نے مالی سال 2024-25 کیلئے اپنا 47واں سالانہ اجلاس منعقد کیا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین سلطان اے چاؤلہ نے اجلاس کی صدارت کی جس میں تمام ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور دیگر سینئر افسران شریک ہوئے ۔۔۔۔
کارپوریشن ممبران نے مالی سال 30 جون 2025 کو ختم ہونے والے نتائج کی منظوری دی۔ گروپ کی فی حصص آمدنی103.23 روپے رہی۔ پی این ایس سی نے 23 روپے فی حصص کا فائنل کیش ڈیوڈنڈ اعلان کیا۔ اس سے قبل 10 روپے فی حصص کا عبوری ڈیوڈنڈ دیا تھا، یوں سال بھر کا مجموعی کیش ڈیویڈنڈ 33 روپے فی حصص رہا۔ گروپ نے 37.64 ارب روپے کا ٹرن اوور اور 20.45 ارب روپے بعد از ٹیکس منافع حاصل کیا ۔ موجودہ سال کے منافع میں7.29 ارب روپے کی شارٹ ٹرم سرمایہ کاری سے حاصل شدہ غیر معمولی آمدنی شامل ہے ۔