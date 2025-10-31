صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر کی چھت توڑ کر سریا نکالنے والا باپ ملبے تلے دب کر جاں بحق، بیٹا زخمی

  • کراچی
گھر کی چھت توڑ کر سریا نکالنے والا باپ ملبے تلے دب کر جاں بحق، بیٹا زخمی

کراچی(این این آئی)شہرقائد کے علاقے گلشن معمار میں گھر کی چھت توڑ کر سریا نکالنے کی کوشش کرنے والا باپ دیوار گرنے سے جاں بحق جبکہ بیٹا زخمی ہوگیا ۔۔۔

۔پولیس حکام کے مطابق گلشن معمار کے افغان کیمپ میں گھر کی دیوار گرنے سے افغان شہری جاں بحق جبکہ اس کا بیٹا زخمی ہوگیا۔پولیس حکام کے مطابق متوفی کی شناخت محی الدین کے نام سے ہوئی ہے جو اپنے ہی گھر کی چھت توڑ کر سریا نکال رہا تھا۔پولیس کے مطابق اچانک دیوار گرنے سے محی الدین اور اس کا بیٹا ملبے تلے دب گئے ، واقعے کے وقت وہاں کوئی سرکاری مشینری کام نہیں کر رہی تھی۔لاش اور زخمی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ، پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سموگ کے خاتمے کیلئے 48 ہزار پودے لگانے کا فیصلہ

9500 فلٹریشن پلانٹس رواں سال کے اختتام تک مکمل

یونیک گروپ او ر اینٹی نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام ڈرگ آگاہی سیمینار

کینسر ہسپتال:ایس او پیز کیمطابق پارکنگ ڈیزائن کرنیکی ہدایت

پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن تھری کے ممبران میں لیٹرز تقسیم

صدر، وزیراعظم، فیلڈ مارشل نے ملکی عزت بحال کی : گورنر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ