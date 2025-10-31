گھر کی چھت توڑ کر سریا نکالنے والا باپ ملبے تلے دب کر جاں بحق، بیٹا زخمی
کراچی(این این آئی)شہرقائد کے علاقے گلشن معمار میں گھر کی چھت توڑ کر سریا نکالنے کی کوشش کرنے والا باپ دیوار گرنے سے جاں بحق جبکہ بیٹا زخمی ہوگیا ۔۔۔
۔پولیس حکام کے مطابق گلشن معمار کے افغان کیمپ میں گھر کی دیوار گرنے سے افغان شہری جاں بحق جبکہ اس کا بیٹا زخمی ہوگیا۔پولیس حکام کے مطابق متوفی کی شناخت محی الدین کے نام سے ہوئی ہے جو اپنے ہی گھر کی چھت توڑ کر سریا نکال رہا تھا۔پولیس کے مطابق اچانک دیوار گرنے سے محی الدین اور اس کا بیٹا ملبے تلے دب گئے ، واقعے کے وقت وہاں کوئی سرکاری مشینری کام نہیں کر رہی تھی۔لاش اور زخمی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ، پولیس نے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔