صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری افسر کے گھر میں ڈکیتی، کروڑوں مالیت کا سامان لوٹ لیا گیا

  • کراچی
سرکاری افسر کے گھر میں ڈکیتی، کروڑوں مالیت کا سامان لوٹ لیا گیا

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)ڈیفنس فیز 6 میں ڈکیتی کی بڑی واردات میں ڈاکوؤں نے سرکاری افسر کے گھر سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی نقدی، طلائی زیورات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا جبکہ ایک ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔۔۔

۔پولیس کے مطابق ڈاکو سرکاری افسر کے بنگلے سے ڈیڑھ کروڑ نقدی اور 80 لاکھ مالیت کا طلائی زیورات سمیت دیگر قیمتی سامان لوٹ کر لے گئے ۔درخشاں پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کرلیا اور پولیس نے ڈاکوؤں کی تلاش میں نوشہرو فیروز میں چھاپے مارے ہیں۔ایس ایچ او درخشاں شاہد تاج نے بتایا کہ ڈیفنس فیز 6 بڑا نشاط کمرشل پر واقع عمارت کی پہلی منزل کے فلیٹ میں رہائش پذیر سرکاری افسر مختار کار کیماڑی گدا حسین ابڑو نے اپنے فلیٹ میں ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درج کرایا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے واردات میں ملوث گھریلو ملازم عدنان ملک کو گرفتار کرلیا جس نے مبینہ منصوبے بندی کے تحت اپنے دیگردو ساتھیوں کے ذریعے واردات کرائی تھی جوموقع سے فرارہیں تاہم ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔شاہد تاج نے بتایا کہ ڈاکوؤں کی جانب سے واردات کیماڑی کے مختیار کار گدا حسین ابڑو کے بنگلے پر کی گئی، جس میں گھر کا ملازم اور اس کے دیگر 2 ساتھی ملوث پائے گئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت، علاج متاثر ، مریضوں کو مشکلات

عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس، کمشنر و آر پی او کا چنیوٹ کا دورہ

ترقیاتی سکیموں میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی: ایم ڈی واسا

واجبات کی سوفیصد وصولی یقینی بنائی جائے ، ایڈیشنل ڈی جی

سموگ :ٹریفک پولیس کا چناب کلب چوک میں آگاہی کیمپ

محفل میلاد مصطفی ﷺ و دعا برائے استحکام پاکستان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
افغان طالبان سے پاکستان کو کیا ملا؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مظلوم کی معصوم خواہش
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
دائرے سے نہ جائیو آگے!
بابر اعوان
سلمان غنی
پاک افغان مذاکرات کی ناکامی
سلمان غنی
آصف عفان
آخری کال!
آصف عفان
امیر حمزہ
سورۂ لقمان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ