سرکاری افسر کے گھر میں ڈکیتی، کروڑوں مالیت کا سامان لوٹ لیا گیا
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)ڈیفنس فیز 6 میں ڈکیتی کی بڑی واردات میں ڈاکوؤں نے سرکاری افسر کے گھر سے 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی نقدی، طلائی زیورات اور دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا جبکہ ایک ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔۔۔
۔پولیس کے مطابق ڈاکو سرکاری افسر کے بنگلے سے ڈیڑھ کروڑ نقدی اور 80 لاکھ مالیت کا طلائی زیورات سمیت دیگر قیمتی سامان لوٹ کر لے گئے ۔درخشاں پولیس نے واردات کا مقدمہ درج کرلیا اور پولیس نے ڈاکوؤں کی تلاش میں نوشہرو فیروز میں چھاپے مارے ہیں۔ایس ایچ او درخشاں شاہد تاج نے بتایا کہ ڈیفنس فیز 6 بڑا نشاط کمرشل پر واقع عمارت کی پہلی منزل کے فلیٹ میں رہائش پذیر سرکاری افسر مختار کار کیماڑی گدا حسین ابڑو نے اپنے فلیٹ میں ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درج کرایا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے واردات میں ملوث گھریلو ملازم عدنان ملک کو گرفتار کرلیا جس نے مبینہ منصوبے بندی کے تحت اپنے دیگردو ساتھیوں کے ذریعے واردات کرائی تھی جوموقع سے فرارہیں تاہم ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔شاہد تاج نے بتایا کہ ڈاکوؤں کی جانب سے واردات کیماڑی کے مختیار کار گدا حسین ابڑو کے بنگلے پر کی گئی، جس میں گھر کا ملازم اور اس کے دیگر 2 ساتھی ملوث پائے گئے ہیں۔